Четвёртый с начала года мост открыли после ремонта в Ульяновской области

В Старокулаткинском районе Ульяновской области запустили движение по отремонтированному мосту через реку Кулатку. Капитальный ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России.Переправа на дороге Старая Кулатка — Бахтеевка обеспечивает связь Чувашской Кулатки и Бахтеевки с районным центром, а также используется для школьных перевозок. За годы эксплуатации сооружение серьёзно обветшало: покрытие разрушилось с нарушением гидроизоляции, металлоконструкции пролётного строения подверглись коррозии, а в бетоне опор появились трещины и повреждения.В ходе капремонта для соответствия современным нагрузкам заменили балки пролётного строения и обновили опоры. На мосту и подходах уложили двухслойный асфальтобетон, обустроили мостовое полотно и сопряжения, установили новое оцинкованное барьерное и композитное перильное ограждения, смонтировали знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку.«Сейчас в регионе при поддержке нацпроекта полностью завершены работы на четырёх мостах, на остальных — продолжаются. Общий процент выполнения — 76%», — отметил и.о. министра транспорта области Евгений Лазарев.