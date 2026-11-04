Что собираются шить в димитровградской тюрьме

Общество 04.11.2026 09:36

В Димитровграде исправительная колония намерена увеличить объёмы швейного производства благодаря новому заказу. Местная компания изучает возможность подписать соглашение на пошив спецкостюмов на сумму 250 тысяч рублей.Перспективы взаимодействия обсудили заместитель начальника учреждения УФСИН России по Ульяновской области Александр Ермолаев и директор ООО «Спецстиль». В ходе встречи представитель колонии продемонстрировал каталог выпускаемой продукции и ознакомил гостя с потенциалом швейного производства, сделав акцент на пошиве одежды в соответствии с требованиями заказчика.По результатам переговоров стороны условились продолжить сотрудничество и проработать вопрос о заключении дополнительного соглашения на изготовление специальных костюмов. Ориентировочная стоимость заказа — 250 тысяч рублей.Как подчёркивают в региональном УФСИН, подобные договорённости способствуют загрузке производственных мощностей исправительных учреждений и трудоустройству осуждённых. С этой целью ведомство на регулярной основе организует встречи с представителями бизнеса, а также государственных и муниципальных организаций.