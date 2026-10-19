Что ждёт ульяновцев на фестивале «Александровский сад»

С 31 октября по 6 ноября в Ульяновске пройдёт XV Всероссийский театральный фестиваль «Александровский сад». В программе — 11 постановок коллективов из Ульяновска, Москвы, Самары, Перми и Пензы: премьеры, драматические спектакли и выступления театральных студий.Откроется фестиваль 31 октября премьерой «Не любо, не слушай» театра-студии «Анфан Террибль». Дата выбрана не случайно: в этот день родился народный артист России Борис Александров, памяти которого посвящено мероприятие.1 ноября выступят три ульяновских коллектива: «Виват» с постановкой «О Егоре. О Царе. О серебряном копье» (12+), «Уникум» со спектаклем «Один из десяти» и «Другое место» с «Лисьими огнями» (12+). 2 ноября самарский театр «Галифе» покажет «Русский характер» (12+). 3 ноября зрителей ждут «Вадик играет свою музыку» (12+) от Центра детского творчества № 2 и «Шахтёрская дочь» (16+) Московского молодёжного камерного театра. 4 ноября «Другое место» представит «Что вы делали вчера вечером?» (16+), а пермский театр «Век жизни» — «Уходил старик от старухи». 5 ноября пермяки сыграют «Есенина» (16+), а 6 ноября фестиваль завершит «Цапля» (16+) пензенского «Театра на обочине».Организатор фестиваля — театр-студия «Анфан Террибль». Мероприятие посвящено памяти Бориса Александрова — народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ и Почётного гражданина Ульяновской области. Проект объединяет профессиональные и любительские коллективы, давая им возможность показать свои работы ульяновским зрителям.