Происшествия 23.11.2026 06:25

Мама погибшего трёхмесячного Амира, Динара, опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение с просьбой о максимальной огласке и справедливом наказании виновных в аварии.Динара рассказала, что 20 октября этого года она возвращалась с сыном из детской поликлиники, когда на перекрёстке у ТЦ «Парус» в Новом городе (Ульяновск) на них вылетела машина. Малыш получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался в реанимации 25 октября, не приходя в сознание.Женщина возмущена тем, что причастные к ДТП, по её словам, не задержаны, не выразили сочувствия и продолжают жить обычной жизнью («спят спокойно в тёплой постели, кушают горячую еду, ходят по городу»), в то время как её единственный и долгожданный сын похоронен.Мать попросила друзей, знакомых и всех неравнодушных людей сделать репост её публикации, чтобы дело не замяли и виновные понесли полную ответственность по закону.В соцсетях развернулось бурное обсуждение. Большинство осуждает водителя и требует сурового наказания. Но есть и те, кто считает, что «до решения суда виновника не посадят. Он не скрывался, был трезв. Суд решит, какую меру ответственности он понесёт».Пользователи просят главу СК РФ Александра Бастрыкина взять дело на контроль.На фоне этого обращения в сети появились сообщения и от других пострадавших, получивших при ДТП серьёзные травмы.Напомним, что аварию совершил 18-летний водитель ВАЗ-2114, получивший права за месяц до происшествия (он утверждал, что его подрезали и он пытался уйти от столкновения). После смерти ребёнка уголовное дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), ход расследования контролирует прокуратура Ульяновской области.Новых официальных заявлений от СК и УМВД в ответ на недавний пост матери на данный момент нет, однако по самому делу ранее давали комментарии УМВД и прокуратура Ульяновской области.