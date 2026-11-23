Культура 23.11.2026 06:00

Контракт Искандера Сакаева с Ульяновским драматическим театром имени Ивана Гончарова истёк 20 ноября — режиссёр решил не продлевать сотрудничество. О своём уходе он объявил после второй премьеры спектакля «Бег. Булгаков. Сны». Несмотря на тёплый зрительский приём постановки, Сакаев предпочёл двигаться дальше.«Конечно, уходить из театра в начале сезона да ещё и после успешной премьеры под восторги публики — несколько неожиданно, но лучше идти туда, куда хочешь сам, и с той скоростью, которая тебе нужна», — отметил он.За минувший сезон Искандер Сакаев выпустил в театре четыре спектакля: «Кара Карамазовых», «Золотой телёнок», «Гримёрная» и «Гертруда и другие». В новом сезоне зрители увидели его премьеру — постановку «Бег».Режиссёр поблагодарил коллег и зрителей, с которыми успел поработать. О ближайших планах Сакаев пока не говорит, но оставил поклонникам надежду на новые встречи: «Авось куда-нибудь да приду, так что ждите».