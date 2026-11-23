Медицина 23.11.2026 05:28

За неделю в Ульяновской области зафиксировали 7936 случаев ОРВИ и гриппа. Интенсивный показатель составил 74,09, что на 19,63% ниже эпидемического порога по совокупному населению региона. Вместе с тем по сравнению с предыдущей неделей (2–8 ноября) заболеваемость выросла на 6,25%.В Ульяновске картина несколько иная. За отчётную неделю здесь зарегистрировали 6315 случаев ОРВИ и гриппа. Интенсивный показатель на 10 тысяч населения достиг 35,3, что превышает недельный эпидемический порог на 1,76%.Отмечен и небольшой рост госпитализаций. За прошедшую неделю в стационары с диагнозами ОРВИ и грипп попали 69 человек — на 2,99% больше, чем неделей ранее (тогда было госпитализировано 67 человек). Среди госпитализированных — 22 пациента с подтверждённым гриппом, все они не были привиты. Лабораторная диагностика подтвердила 35 случаев гриппа — все верифицированы методами ПЦР и ИХА.