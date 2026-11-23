Общество 23.11.2026 06:00

Жители ульяновских многоэтажек больше не слышат рекламу из домофонов на входных дверях подъездов. После вмешательства Ульяновского УФАС компания-владелец оборудования прекратила трансляцию звуковых объявлений.Ранее антимонопольная служба выявила нарушения при размещении рекламы на наружных вызывных панелях домофонов и признала такую рекламу ненадлежащей. ООО «Экспресс-С» получило предписание прекратить распространение рекламных сообщений через домофонное оборудование.Компания выполнила требование в установленный срок — нарушение устранено без дополнительных мер принуждения. Сами домофоны продолжают работать в штатном режиме: решение касалось только звуковой рекламы. В УФАС подтвердили, что трансляция объявлений прекращена.