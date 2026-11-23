Происшествия 23.11.2026 06:00

За неделю в прокуратуру Ульяновской области поступило 337 обращений. Личный приём провели руководители регионального ведомства и сотрудники районных подразделений — к ним обратились 103 человека. Об итогах работы сообщили в надзорном органе.За этот период прокуроры поддержали государственное обвинение по 53 уголовным делам. Отдельное внимание уделили соблюдению прав семей с детьми: специалисты выявили свыше 55 нарушений и приняли меры для их устранения.Благодаря работе прокуратур Ульяновска и районных подразделений удалось восстановить права инвалидов, пенсионеров и предпринимателей. Кроме того, прокуроры добились устранения нарушений в сферах здравоохранения, газоснабжения, трудовых отношений, а также обеспечения безопасности дорожного движения и в местах массового пребывания людей.В Засвияжском и Ленинском районах Ульяновска, а также в Чердаклинском районе надзорное ведомство защитило права детей на жизнь и здоровье. По требованиям прокуроров в Николаевском и Карсунском районах ликвидировали несанкционированные свалки.