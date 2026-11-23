23.11.2026 05:25

25 ноября отмечается День хирурга, призванный подчеркнуть важность их труда и вклад в спасение жизней. Профессионализм и мужество этих врачей заслуживают глубокого уважения и признательности. О своем выборе и сложностях профессии рассказал Ренат Нурисламович — ведущий хирург высшей категории.Когда профессия — призваниеХайруллин Ренат Нурисламович — ведущий хирург с почти 20-летним стажем работы, член Российского общества хирургов. С самого начала он знал, что станет врачом, но среди всех медицинских специальностей была выбрана именно хирургия. Такой выбор Ренат Хайруллин объясняет тем, что его привлекает возможность не просто диагностировать, а реально изменить ситуацию, помочь пациенту своими руками.«Здесь сочетаются знания, точность, ответственность и умение принимать решения. Для меня это профессия, в которой результат труда можно увидеть».Наставничество в начале путиВ начале профессионального пути у Рената Нурисламовича, как и у каждого врача, был наставник, который оказал на него большое влияние. Именно пример старших коллег, их отношение к пациентам, дисциплина, профессионализм и умение принимать сложные решения формируют не только хирурга, но и человека, отмечает наш собеседник.«Наставники старой школы научили меня главному: не бояться сложных ситуаций, просчитывать риски на несколько шагов вперед и не терять контроль».Молодым хирургам, которые только начинают свою деятельность, наставничество особенно необходимо. Сегодня много говорят о нехватке кадров. Поэтому для того, чтобы начинающий специалист не просто пришел, а остался в профессии надолго, ему нужна возможность учиться и оперировать, поддержка коллег и достойные условия труда. Необходимо дать ему почувствовать, что он не просто выполняет работу, а развивается, становится профессионалом и действительно востребован, подчеркивает Ренат Хайруллин.Сложности в работеНи для кого не секрет, что хирургия — это постоянный стресс. Чтобы восстановиться после тяжелых операций, Ренат Нурисламович старается переключаться на семью, отдых и простые вещи, которые позволяют восстановить силы. Но самое важное, по мнению врача, — понимать, что ты сделал всё возможное для пациента. Это помогает справляться с эмоциональной нагрузкой.Бывает такое, что пациент не выполняет рекомендации или боится операции. Ренат Нурисламович отмечает: страх перед операцией абсолютно естественен. Важно не просто назначить лечение, а объяснить пациенту, почему оно необходимо, какие есть риски и чего мы ожидаем от результата. «Доверие начинается с честного разговора, и иногда именно разговор становится первым шагом к выздоровлению».Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикером