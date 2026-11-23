Общество 23.11.2026 05:28

До конца года осталось чуть больше месяца, и ульяновцы уже задумываются о премиях, хотя выплаты получат не все: часть работодателей готова поощрить сотрудников, другие ещё не определились.По опросу SuperJob (2–11 ноября), на премию по итогам 2026 года рассчитывают 37% работающих жителей Ульяновска. При этом 30% отметили, что такие выплаты в их компаниях не предусмотрены, а 15% объясняют их отсутствие финансовыми трудностями организаций.Чаще на премию надеются сотрудники младше 35 лет — 41% (среди старших — 33%). Влияет и доход: среди зарабатывающих выше 100 тысяч рублей на поощрение рассчитывают 41%, среди остальных — 32%.Потратить деньги планируют по-разному: 17% — на накопления, 14% — на погашение кредитов и долгов, 13% — на путешествия.Работодатели не спешат с обещаниями: 21% компаний готовы премировать весь коллектив, 15% — отдельных работников или подразделения. При этом 31% организаций годовые премии не выплачивает, а 33% пока не приняли окончательного решения.