Для Ульяновска покупают пять синих автобусов большого класса

Министерство транспорта Ульяновской области объявило о закупке ещё пяти автобусов большого класса. Соответствующий электронный аукцион был размещён 15 октября. Начальная максимальная цена контракта составляет 85,589 млн рублей, что соответствует 17,11 млн рублей за единицу техники.Ранее ведомство уже приобретало 10 автобусов «СимАЗ» по цене 14,4 млн рублей за каждый. В настоящее время также продолжается исполнение контракта на поставку ещё трёх машин этой марки — по 16,153 млн рублей за автобус.Новые пять автобусов, которые планируется закупить дополнительно, должны работать на газомоторном топливе, иметь синий цвет кузова, располагать 25–29 посадочными местами и вмещать в общей сложности более 70 пассажиров. Определить поставщика планируется 27 октября. Согласно проекту контракта, транспорт должен быть поставлен в течение месяца после подписания договора.