Дорожные службы в Ульяновске готовятся к первым заморозкам и гололёду

В Ульяновске готовятся к ухудшению погодных условий: из-за прогнозируемого понижения температуры до отрицательных значений городские службы переходят на усиленный режим работы. Как сообщил глава города Александр Болдакин в своих социальных сетях, на дорогах будет организовано ночное дежурство специализированной дорожной техники, оснащённой противогололёдными материалами.Особое внимание уделят наиболее опасным и сложным участкам улично-дорожной сети. В первую очередь дежурство развернут на мостах и путепроводах, где риск образования наледи традиционно выше из-за продуваемости и перепадов температур. Также под контроль возьмут спуски и подъёмы, подъезд к Президентскому мосту и другие участки, требующие повышенного внимания в условиях гололёда.Помимо круглосуточного присутствия техники, будет организован регулярный мониторинг состояния дорожного покрытия: в ночное время его планируется проверять каждый час. Это позволит оперативно реагировать на изменения обстановки и своевременно проводить обработку дорог противогололёдными реагентами, не допуская образования опасной наледи.Таким образом, городские власти принимают превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и бесперебойную работу транспорта в период похолодания.