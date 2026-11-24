Криминал 24.11.2026 11:21

В Ульяновске суд вынес приговор мужчине, угрожавшему несовершеннолетнему сотруднику пункта выдачи заказов. Преступление было совершено на почве национальной ненависти — за это фигурант дела получил год принудительных работ с удержанием 10 % заработка в пользу государства.Инцидент случился в январе 2026 года в Засвияжском районе. По данным суда, мужчина явился в пункт выдачи и обрушил на работавшего там подростка поток оскорблений с использованием ненормативной лексики.В ходе конфликта злоумышленник не ограничился словесными угрозами — он достал канцелярский нож и направил его в сторону юноши. Подросток воспринял угрозу как реальную и всерьёз опасался за свою жизнь и здоровье.Засвияжский районный суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством по мотивам национальной ненависти). Назначенное наказание — год принудительных работ. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.