Криминал 24.11.2026 09:34

Суд Димитровграда вынес приговор по делу о ножевом нападении.По данным прокуратуры Ульяновской области, инцидент произошёл ночью 9 июля в Димитровграде — на улице Прониной. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта 35‑летний мужчина, ранее имевший судимость, нанёс несколько ножевых ударов своему знакомому. В результате пострадавший получил серьёзное ранение: повреждены кишечник и брыжейка.Обвиняемый полностью признал свою вину, а суд, согласившись с позицией прокурора, назначил ему наказание — 3 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Приговор уже вступил в законную силу.