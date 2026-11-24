Общество 24.11.2026 09:34

По данным ИА «Светич» со ссылкой на министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Цильнинский район продемонстрировал высокие результаты в сельском хозяйстве.Лидером по валовому сбору в регионе район стал благодаря урожаю сахарной свёклы — аграрии собрали 346,9 тыс. тонн. Урожайность культуры достигла 508 центнеров с гектара. В производстве зерновых и зернобобовых культур муниципалитет занял вторую строчку рейтинга: намолочено 208,6 тыс. тонн при средней урожайности 38,4 центнера с гектара.Сельскохозяйственные работы в районе практически завершены: полностью обработана зябь на площади 60 323 гектара, все земли введены в оборот, сейчас ведётся сев озимых культур.Аграрный сектор и перерабатывающая промышленность Цильнинского района опираются на солидную производственную базу: здесь действуют 17 крупных сельхозпредприятий и свыше 150 фермерских хозяйств. В этих отраслях трудится более трети трудоспособного населения района.Итоги сельскохозяйственного года обсудили на торжественном мероприятии, посвящённом работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.