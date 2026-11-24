Общество 24.11.2026 09:34

Ульяновск готов к отопительному сезону 2026–2027 годов — город получил официальный паспорт готовности. Документ на прошлой неделе подписали специалисты регионального управления Ростехнадзора, не выявив при проверке ни одного нарушения. Об этом 23 ноября сообщил глава города Александр Егорович Болдакин в ходе заседания в администрации.Несмотря на успешный итог проверки, контроль за теплоснабжением не ослабнут: власти продолжат следить за тем, чтобы строго соблюдался температурный график, а теплосети и источники тепла оставались в исправном состоянии.Кроме того, на текущей неделе запланирована встреча градоначальника с представителями управляющих компаний — на ней обсудят, как будет эксплуатироваться жилищный фонд в зимний период.