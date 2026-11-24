24.11.2026 08:15

Никто не поспорит с тем, что мама — самый главный человек в жизни каждого. Именно она дает ребенку базовое чувство безопасности, принятия и безусловной любви. Именно поэтому им посвящен целый праздник — День матери, который призван воздать должное материнскому труду и бескорыстной жертве ради своих детей.Безусловно, каждая мама в этот день заслуживает внимания. Но сегодня мы поговорим о Ласкиной Алене Евгеньевне — многодетной матери и бизнес-вумен.Благосклонная судьбаАлена Евгеньевна — счастливая обладательница большой семьи. У нее 6 детей: старшие двойняшки Арина и Александр, средний сын Ярослав, младший Савелий и совсем маленькие двойняшки Дарья и Марьяна, которые еще ходят в садик. На вопрос о том, был ли это осознанный путь к большой семье, Алена уверенно отвечает: так сложилась судьба.Интересный факт: рождение двойни без помощи ЭКО — событие довольно редкое. По статистике ВОЗ, такое случается лишь в одной из 80 беременностей.Героиня нашей статьи не только успешная мама, но и состоявшаяся предпринимательница — Алена Ласкина владеет студией красоты и здоровья. На такое смелое решение ее подтолкнула интуиция: в 2021 году Алена увидела в социальных сетях курсы по маникюру и педикюру, успешно их закончила и уже через 2 месяца открыла свою студию в поселке Свердловской области. Через 2 года произошел переезд в Ульяновск, и, не теряя времени даром, Алена Евгеньевна сразу же открыла студию красоты уже в нашем городе.Материнство и бизнесНаверное, у всех читателей появился вопрос: как же можно совмещать уход за такой огромной семьей и ведение бизнеса? Алена поделилась своим секретом: ей часто помогают старшие дети. Например, когда она работает и не успевает, они могут забрать младших из кружков или садика. А еще у нашей героини очень четкий график, расписанный на месяц вперед, где четко распланирована работа, время с семьей, врачи и прочие важные вещи. Правильный тайм-менеджмент позволяет Алене Ласкиной соблюдать баланс между всеми сферами жизни.Что же значит «быть успешной женщиной»? Алена Евгеньевна считает, что главное — соблюдать гармонию между работой и семьей, тогда все будет ладиться. Все взаимосвязано друг с другом: счастлива мама, счастливы и дети.«Дорогие мамы Ульяновска! Пусть ваши дети растут здоровыми, а каждый день приносит повод для гордости. Пусть в доме всегда царит гармония. С праздником!»Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикером