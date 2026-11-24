Общество 24.11.2026 07:18

В четверг, 26 ноября, в Ульяновске пройдёт прямая линия губернатора Алексея Русских. В чём особенность этого мероприятия и какие вопросы уже поступили главе региона, выяснила mosaica.ru.Вчера на региональном штабе по развитию Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в четверг в 13:00 проведёт традиционную прямую линию с жителями Ульяновской области.— На сегодня поступило 1500 вопросов. Обращения можно отправить через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (vk.cc/d3PVa0), а также во время эфира по телефону службы 122, — сказал он. — Поручил членам правительства и главам муниципалитетов готовиться и качественно отрабатывать каждое обращение. Трансляция будет на моей странице во «ВКонтакте», телеканалах «Россия 24», «Репортёр 73», «ДимГрад24».Напомним, что Алексей Русских провёл шесть прямых линий с жителями региона. Всего поступило более семи тысяч вопросов.— Прямые линии губернатора отличаются привязкой к платформе «Госуслуги», запретом на формальные «отписки» и широким охватом региональных медиаплощадок, — пояснили в облправительстве. — В эфир попадает лишь несколько десятков наиболее острых или типичных вопросов, но в работу берутся абсолютно все поступившие сигналы (обычно их от 1,5 до 3 тысяч).Кстати, многие проблемы решаются ещё до прямой линии по мере их поступления.Ульяновцы жалуютсяMosaica.ru выяснила, что волнует ульяновцев. Много поступает жалоб на доступность медицинской помощи, запись к специалистам и работу больниц и поликлиник.Ульяновцы недовольны проблемами с отоплением, водоснабжением, состоянием жилого фонда и работой управляющих компаний.Больная тема — транспортное обслуживание. Вопросы о графике движения, нехватке автобусов и работе маршрутов в городах и районах области.Есть обращения по поводу ремонта дорожного полотна, уличного освещения и состояния дворов.Немало и частных, адресных просьб граждан, требующих вмешательства региональных или муниципальных властей.Власти реагируютТак, просят «оставить в покое школу в Усть-Урени Карсунского района». По мнению местных жителей, её хотят закрыть. А в селе много многодетных семей. «Мы против лишения статуса малокомплектной».Но в районной администрации поясняют, что школу не закрывают, а переводят в другой статус.Алексей:«В Димитровграде кладбище не огорожено, нет охраны. Цветы воруют. Устроили там свалку».Администрация Димитровграда пояснила, что Тиинское кладбище частично огорожено. Для полного ограждения необходимы финансовые средства. Этот вопрос будет решаться в 2027 году. Содержание и благоустройство действующих, закрытых и недействующих кладбищ осуществляет учреждение «Городские дороги». Вывоз мусора с территорий кладбища осуществляется ежедневно в будние дни. Функции охраны городских кладбищ на администрацию города не возложены, и по штату специалистов в этом направлении отсутствуют. В случае хищения (кражи) цветов с мест захоронений жители вправе обратиться с соответствующим заявлением в полицию.Житель Ульяновска пенсионер Андрей Семёнович:«Каждый месяц приходится обращаться в министерство здравоохранения, а вот сейчас ответили, что выделенные средства закончились и закупок больше не будет. Что делать людям?»Минздрав Ульяновской области разъясняет, что проведена закупка лекарственных препаратов Ривароксабан и Валсартан+Сакубитрил на лимиты 2026 года. Сейчас закупленное количество препаратов по федеральной льготе отпущено пациентам по льготным рецептам полностью. Министерством с октября на дополнительно выделенные средства проводятся закупочные процедуры для обеспечения пациентов указанными лекарственными препаратами в текущем году на плановые лимиты 2027 года. Обеспечение граждан возобновится после поступления препаратов в регион, ориентировочно в декабре 2026 года.Есть и предложения. Например, жители просят убрать навязчивую торговлю алкоголем и табаком:«Лучше продавать их только в специализированных магазинах без привлекающих внимание вывесок, изображений и рекламы на существенном расстоянии (не 50–100, а от 300–500 м) от всех социально значимых объектов (не только образовательных, медицинских, спортивных, но и религиозных учреждений, парков) и от жилых домов».