Криминал 24.11.2026 07:08

В Ульяновске трое жителей стали жертвами мошенников при покупках на сайтах бесплатных объявлений — общий ущерб составил 252 тысячи рублей.Наибольший урон понёс 47‑летний мужчина из Ленинского района: он перевёл 150 тысяч рублей в качестве предоплаты за иномарку 2018 года, а после требования доплатить ещё 200 тысяч продавец перестал выходить на связь.Двое других пострадавших (50 и 32 лет) из Засвияжского района лишились 42 и 60 тысяч рублей, оплатив колёса с зимней резиной — продавцы тоже исчезли после получения денег.По всем эпизодам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полиция напоминает: перед онлайн‑покупкой проверяйте продавца, запрашивайте свежие фото товара с разных ракурсов, обсуждайте личную встречу или самовывоз. Не переводите полную предоплату незнакомым лицам — даже видео упаковки и квитанции не гарантируют доставку заказа.