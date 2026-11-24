Общество 24.11.2026 07:08

20 ноября, в день, приуроченный к принятию ключевых международных документов о защите детства (Декларации прав ребёнка 1959 года и Конвенции о правах ребёнка 1989 года), Нотариальная палата Ульяновской области провела серию правовых мероприятий.В Павловском районе нотариус Наталья Хайруллина организовала для участников интеллектуальную игру: они разбирали типичные ситуации из школьной жизни, улицы и интернета, учились находить верные решения и понимать, куда обращаться за помощью. Формат встречи был интерактивным — участники сами искали ответы и применяли правовые знания на практике.Помощник нотариуса Никита Бурбан прочёл лекцию для сотрудников Кадрового центра Ульяновской области. В фокусе внимания были вопросы наследования и права работающих родителей. Слушателям разъяснили порядок оформления наследства, сроки обращения к нотариусу, разницу между наследованием по закону и по завещанию, а также особенности защиты имущественных прав несовершеннолетних наследников.Нотариальная палата регулярно организует просветительские встречи для разных групп — от школьников до трудовых коллективов, помогая людям разобраться в законодательстве и избежать ошибок при защите своих прав.