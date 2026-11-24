ЖКХ 24.11.2026 05:25

В Ульяновской области в рабочем посёлке Старая Майна во вторник, 24 ноября, временно не будет отопления в трёх домах — это связано с ликвидацией аварии на теплотрассе.Под отключение попадут такие адреса:дом № 3 на площади Ленина;дом № 3 и дом № 5 на улице Наганова.По данным местных властей, специалисты уже ведут аварийные работы — именно из‑за них и придётся временно ограничить теплоснабжение в течение дня 24 ноября.Коммунальные службы делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома. Жителей просят заранее подготовиться к временному отключению.При этом пока нет точных сведений о том, когда именно начнётся и завершится ограничение подачи тепла.