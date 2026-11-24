Общество 24.11.2026 06:02

Лесной участок площадью 0,05 гектара в Чердаклинском районе возвращён региональному министерству природных ресурсов и экологии.Суд обязал местного жителя передать участок по акту приёма‑передачи. Поскольку гражданин не исполнил решение суда в установленный срок, с него взыскали исполнительский сбор в размере 5 000 рублей, назначили новые сроки и неоднократно применяли меры административного воздействия — в том числе выписывали штрафы. В результате должник подписал акт приёма‑передачи, и исполнительное производство было окончено.