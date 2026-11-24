Погода 24.11.2026 05:25

В Ульяновской области надвигается серьёзное ухудшение погоды. По данным правительства региона, уже днём 24 ноября в Ульяновске и отдельных районах области начнутся интенсивные осадки — прогнозируется выпадение снега и мокрого снега. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в ночное время 25 ноября: в ряде мест не исключены метель и образование гололёда.Ситуация осложнится сильным ветром: ожидаются порывы юго‑восточного ветра, достигающие 15–20 м/с. Из‑за сочетания осадков и ветра на дорогах будет формироваться опасная гололедица — водителям и пешеходам стоит проявлять повышенную осторожность.