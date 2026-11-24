Медицина 24.11.2026 05:25

В регион доставлена новая партия вакцины для сезонной иммунизации. На склад областной государственной аптеки поступило свыше 100 тысяч доз препарата «Совигрипп», который предназначен для бесплатной вакцинации взрослого населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.Поставка успешно прошла контроль качества и размещена на специализированном складе. В ближайшее время вакцина будет централизованно распределена по поликлиникам региона согласно разнарядке областного министерства здравоохранения.С начала осени 2026 года в Ульяновскую область в общей сложности поступило более 430 тысяч доз различных противогриппозных вакцин для взрослых и детей. Прививочная кампания направлена на снижение риска заражения и предотвращение тяжёлых осложнений заболевания.