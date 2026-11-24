24.11.2026 05:52

Впервые в Ульяновске прошло неординарное событие: 21 ноября в поликлинике № 2 ЦКМСЧ им. В. А. Егорова состоялась «Ночь в поликлинике».Ни к Хэллоуину, ни к «Ночи перед Рождеством» и тем более к нашумевшему фильму «Ночь в музее» это не имеет никакого отношения.Как сообщили в областном минздраве, мероприятие предусматривало прохождение диспансеризации, вакцинации и профильных врачей в вечернее время — с 20:00 до 23:00.— Такой формат был призван повысить доступность профилактических медицинских услуг для лиц, которые в силу особенностей работы и активности не могут посетить поликлинику в стандартные часы, — прокомментировали в минздраве.Тем, кто пришёл, а таких было более ста человек, предоставили комплекс медицинских услуг: диспансеризацию (анкетирование по факторам риска, измерение антропометрических и физиологических показателей, лабораторные исследования); флюорографическое исследование и маммографию; консультации профильных специалистов; можно было сделать прививки от гриппа.Работал и Центр медицины здорового долголетия, где посетители могли получить индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья и профилактике заболеваний.Фишкой мероприятия стала культурно-оздоровительная программа: выступления с живой музыкой, занятия по зумбе и йоге, мастер-класс по боксу, кинопоказ.Не все ульяновцы осознали нововведение. Многие выступили с критикой в соцсетях: мол, ночью надо спать, а не по врачам ходить; мол, это нагрузка на врачей. Был и сарказм — «днём в поликлиниках никого нет, все кабинеты пустые, люди работают».Пока что другие ульяновские поликлиники не подхватили инициативу.