Общество 24.11.2026 06:02

В столовой на улице Тельмана, 23 в Ульяновске посетитель выявил серьёзные нарушения санитарных и кассовых правил — о ситуации рассказал проект SHOT ПРОВЕРКА.По словам мужчины, помещение находится в неудовлетворительном состоянии: над зоной готовки и раздачи местами отслаивается краска, стены загрязнены, а на потолке заметны тёмные пятна, похожие на плесень. При этом заведение продолжает работать и предлагать посетителям широкий ассортимент блюд — от супов и котлет до гарниров и выпечки.Особую настороженность у клиента вызвала система расчётов. Заказы сотрудница фиксирует в обычной тетради, чеки не выдаются. Оплатить обед предлагают либо наличными, либо переводом на номер телефона — его назвали как номер мужчины по имени Шамиль А.Интересно, что ранее в этом здании работал муниципальный комбинат школьного питания «Симбирский школьник», который, по данным журналистов, был ликвидирован ещё в июне 2015 года.