Общество 23.11.2026 15:01

Жительница Томска Елена Бикетова, получившая черепно-мозговую травму в Таиланде и заговорившая после комы на древнерусском языке, дала эксклюзивное интервью КП-Томск. Она считает произошедшее покушением, вспомнила, как приходила в сознание, и рассказала о желании написать книгу о своей жизни.Полгода без осознания и возвращение памятиИмя 45-летней томички Елены Бикетовой стало известно далеко за пределами региона после того, как СМИ сообщили о её падении в бассейне в Таиланде, коме и последующем восстановлении. Женщина заговорила на древнерусском языке и постепенно начала узнавать близких. В начале октября она снялась в передаче Малахова, после чего исчезла из медиапространства. КП-Томск связалась с героиней и выяснила подробности инцидента и её нынешней жизни.Елена, отметившая в ноябре 46-летие, предложила журналистке перейти на «ты». Она выглядит миловидно, но переживает из-за набора веса. Случай в бассейне она считает нападением, а ещё в первое посещение Паттайи получила тревожный знак — травму ноги.По словам Елены, около шести месяцев она находилась практически без осознания. Мама делала ей уколы, и постепенно женщина начала её узнавать. Сам момент не запечатлелся, но в памяти осталась картинка: Новый год и украшение ёлочки. Черепно-мозговую травму она получила в августе 2025-го, а только весной 2026-го поняла, что чуть не умерла. У неё была остановка сердца, из бассейна её вытащил сосед. В марте Елена начала общаться, нашла контакты подруг и позвала их на день рождения, хотя ещё лежала в больнице. Некоторое время она находилась в психиатрической клинике на Алеутской — врачи решили, что у неё психическое расстройство после травмы.Увидев себя в зеркале, Елена испытала истерику из-за набора 14 кг. Всю жизнь она была спортивной и загорелой, а сейчас при росте 162 см весит 64 кг. С этим она смирилась, но гардероб придётся менять.«Меня хотели убить»: версия о покушенииЕлена утверждает, что шла по краю современного, не скользкого тротуара у бассейна, и падение туда — «нонсенс». По её мнению, её попытались убить. Врачи сообщили о двух следах от удара электрошокером. Очевидцев и почти весь тот летний период она не помнит. На камерах видно, как она заходит за пальмы, а затем её достают из воды. В полицию не обращались, так как, по мнению Елены, из-за травмирования иностранцев в Таиланде шумиху поднимать не будут. Сама она также не планирует обращаться в органы. Вернувшись на тот же курорт, угрозы для себя она не чувствует.Елена предполагает, что к произошедшему может быть причастен её бывший гражданский муж — англичанин, с которым они были вместе четыре года. Они обсуждали, где жить, в том числе возможность переезда в Россию, но в какой-то момент она его бросила. Во время общения она чувствовала в нём «чуть-чуть зла». Теоретически он мог бы это сделать, но она не утверждает и не обвиняет — это лишь предположение.Древние слова «выскочили из подкорки»Видеозаписей того, как Елена заговорила на древнерусском, нет, и сама она этого не помнит. Однако она училась на филологическом факультете ТГУ и изучала старославянский язык. Некоторые слова могли закрепиться в памяти. По словам подруги, после комы Елена произнесла «родцы», «ланита». Она предполагает, что эти знания лежали в подкорке и вдруг выскочили. Второе её образование — психолого-педагогическое, полученное в педе.Приехав снова в Таиланд, Елена вспомнила очень длинное настоящее название Бангкока. Она выучила его, когда активно работала с туристами и интересовалась историей государства. Самое длинное географическое название занесено в Книгу рекордов Гиннесса и состоит из 168 букв: Крунг Тхеп Маха Накхон Амон Раттанакосин Махинтара Аютхая Махадилок Пхоп Нопхарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатхит Саккататтия Витсанукам Прасит.После выписки Елена начала гулять и больше встречаться с людьми: с некоторыми друзьями виделась каждую неделю, они помогали. Летом под Томском работала на даче, на речку выбиралась всего раз или два, хотя плавать ей надо постоянно. Чтобы память быстрее возвращалась, мама повесила на предметы интерьера в квартире надписи, например «Это твой шкаф». Помогало ориентироваться и рассматривание семейного фотоальбома.Первая поездка в Таиланд и мечта жить на мореЕлена всегда мечтала жить на море. На родине она разошлась с мужем, работала в турагентстве, побывала в Турции и Египте. Первый отпуск коллеги предложили провести в Таиланде, она выбрала Паттайю. Прилетев, пошла гулять, увидела продавцов экскурсий и гидов, начала общаться в этом кругу. Познакомилась с иностранцем, по её мнению, иранцем, живущим в Германии. Они ехали с ним на байке, и на повороте к Кози бич он не справился с управлением. Её ногой протащило по бортику, наложили повязку. Из первой поездки она возвращалась домой хромая. В Томске сказала: «Всё равно покорю эту страну!». Потом два года жила во Вьетнаме, в Нячанге, и в итоге перебралась в Таиланд.В памяти ярче всего — детствоЛучше всего Елена помнит детство. Казахстан, где каждое лето проводила и даже немного говорит по-казахски. Киргизия, откуда родом мама и папа. Пионерлагеря, школа, прекрасные преподаватели — англичанка, историк, и то, как она влюбилась в историю. Из всего потока была самой лучшей медалисткой. В подростковом возрасте начала чудить — лазила по крышам, но и в спорте была на первых местах. Однажды на лыжных уроках увела компанию пацанов по знакомому маршруту, их потеряли и искали. Вернувшаяся память сейчас больше детская. Ещё она помнит путешествия в Италию, Германию, Голландию, Турцию, Египет. Друзей первых лет в Таиланде помнит лучше поздних.В идеале ей бы сейчас лежать на пляже, вспоминать и писать книгу.«Напишу книгу о своей бомбической жизни»Своё литературное произведение Елена собирается посвятить своей жизни, которую называет «просто бомбической». Она сравнивает, как живут многие другие, и как жила она — «вау!». Сколько мужчин встретила, сколько эмоций и ярких событий было, в том числе в личном плане. Название книги пока не придумано.«Только бы войти в привычную колею»Сейчас Елена находится в Таиланде, где её главная задача — вернуться в прежнюю «жизненную колею». Это сложно не только из-за проблем со здоровьем. Когда человек словно выпал из потока событий, ему нужно время встать на ноги, и очень нужна поддержка знакомых. Одна из больших трудностей — финансы: Елена работает экскурсоводом, а сезон ещё не начался. Нужно на что-то снимать жильё, покупать одежду большего размера, местную сим-карту, чтобы не бегать от вай-фая к вай-фаю.Ей дали инвалидность второй группы, значит, она может работать. В России была на ярмарке вакансий, обещали позвонить, был один звонок — не сложилось. Для себя в Томске пока возможностей она не увидела. А работа здесь — это туристы, она готова снова проводить и рекламировать экскурсии. Однако сезон начинается попозже, и большого его, по прогнозам, в этом году может не быть. Скоро месяц, как она приехала: хочет включиться, но пока не востребована.Внезапная популярность, по словам Елены, на её жизни сказалась так: когда разные СМИ писали о потере памяти и древнем языке, ей было не до статей и постов. Зато распространение информации о её случае очень помогло собрать деньги на восстановление, и она благодарит всех, кто откликнулся и поддержал материально. После пригласили на телевидение к Малахову, она съездила на съёмки, но осталась недовольна.Сейчас главное для неё — решить вопрос с жильём, затем настроить режим: пораньше вставать, сразу на море. Оно здесь такое гладенькое на рассвете. Больше всего её радует, что она вернулась в климат, который ей подходит. Здесь тепло, даже у мамы давление выравнивается. После преодоления бытовых трудностей нужно будет войти в привычный ритм жизни. Каждый день она встречает людей, которые говорят что-то вроде: «А помнишь, как мы полезли на остров? Ты всегда была такая хорошая, всех таскала по мероприятиям, придумывала игры». Елена мечтает вернуться к такой энергичной жизни.