Культура 23.11.2026 13:39

Коллекция Ундоровского палеонтологического музея пополнилась благодаря юным исследователям — школьники передали три находки: зуб мамонта, пиритизированную раковину аммонита и фрагменты древнего моллюска с кристаллами пирита.Зуб мамонта нашла Ева Краснова, ученица 3 «Б» класса школы № 65 Ульяновска. Мамонты обитали в нашем крае в ледниковый период, поэтому такие находки особенно ценны для музея.Пиритизированную раковину аммонита передал Тихон Мухин, девятиклассник из села Лаишевка Республики Татарстан. Пиритизация — замещение органических остатков пиритом (серным колчеданом), благодаря чему окаменелости приобретают металлический блеск и сохраняют мельчайшие детали строения.Фрагменты аммонита с включениями и кристаллами пирита подарил музею Артём Погодин, ученик 4 класса школы № 51 Ульяновска. Особенность образца — необычные кристаллические образования внутри древней раковины.Аммониты — головоногие моллюски, жившие в морях сотни миллионов лет назад; их окаменевшие раковины помогают изучать прошлое планеты.Все находки участвуют в ежегодном конкурсе имени С. Е. Бирюкова, который знакомит школьников с палеонтологией и помогает внести вклад в сохранение истории родного края. Музей принимает также окаменелости морских рептилий, остатки ледниковых животных, фрагменты древней керамики и другие образцы.Итоги конкурса подведут 12 декабря: лучшие находки пополнят коллекцию музея, а их авторов ждут дипломы и памятные призы.