Общество 23.11.2026 13:39

Мечтаете открыть кафе или освоить новую профессию? Нацпроект «Семья» помогает воплотить идеи в жизнь — достаточно заключить социальный контракт.Житель Заволжского района Ульяновска решил заняться кофейным вендингом. Имея три образования, он искал нишу для стабильного дохода и обратился за консультацией в Дом предпринимателя, где помогли составить бизнес-план. Кофейные автоматы работают без продавца и при удачной локации приносят стабильный доход: готовят свежемолотый кофе — американо, капучино, латте.Идея пришла, когда мужчина заметил, что крупные городские бизнесы закрываются из-за финансовых трудностей. Он захотел дело, где сам несёт полную ответственность: клиент оплачивает напиток картой, а предприниматель занимается аудитом и ремонтом.Для запуска нужно было найти место, купить оборудование и ингредиенты, наладить поставки. Финансово помог соцконтракт: мужчина защитил бизнес-план и получил максимальные 350 тысяч рублей. Окупаемость планируется за год, открытие — до Нового года.Предприниматель отметил, что убедился в важности выбора локации: он провёл целый день на точке, наблюдая за потоком людей. По его словам, государственные средства накладывают особую ответственность. В будущем он планирует добавить холодильники со сладостями.Мужчина считает, что возможностью получить поддержку от государства стоит пользоваться — главное не лениться и действовать. Многие, по его мнению, предпочитают завидовать, вместо того чтобы что-то менять, поэтому он советует всем заключать соцконтракт.Что такое соцконтракт? Это соглашение с органами соцзащиты для выхода из сложной ситуации и роста дохода. Средства выделяются на конкретную цель: обучение (до 30 тысяч рублей), открытие бизнеса (до 350 тысяч), развитие подсобного хозяйства или поиск работы. Заключить его могут люди с доходом ниже прожиточного минимума. Деньги можно потратить на оборудование, расходные материалы и создание рабочих мест.