Общество 23.11.2026 12:14

Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения включили в направления расходов бюджета Ульяновска на 2027 год. Финансирование природоохранных мероприятий планируют рассматривать в том числе при поступлении дополнительных доходов.Вопрос поднимался при обсуждении бюджетных приоритетов в сфере экологии и благоустройства. В отличие от обычных общественных пространств, такие территории имеют специальный правовой статус, связанный с сохранением природных объектов и комплексов.Предложение касается территорий именно местного значения, поскольку уровень их охраны и полномочия по содержанию зависят от установленного статуса.В бюджетных планах обозначены два направления — сохранение и дальнейшее развитие территорий, однако конкретное содержание мероприятий не раскрывается. Не сообщается, какие территории получат финансирование в первую очередь, а также о планируемых работах, их стоимости и сроках.Возможность дополнительного финансирования будет зависеть от поступления средств в бюджет. Окончательный перечень мероприятий и объём выделяемых средств пока не определены.