Общество 23.11.2026 10:46

Сотрудники МУП «Парки Ульяновска» поделились замечательной новостью, которая порадует всех любителей природы и посетителей парка «Семья». Для пушистых обитателей этой зелёной зоны подготовили особенный сюрприз, который поможет им справиться с непростыми зимними условиями.Зима в наших краях — это серьёзное испытание для белок, которые остаются зимовать в парке. Морозы, пронизывающий ветер и обильные снегопады делают жизнь этих рыжих зверьков особенно трудной. Однако теперь у белочек появился не только надёжный тыл в лице заботливых сотрудников парка, но и по-настоящему тёплое и уютное убежище.Специально для наших рыжих друзей были установлены комфортабельные бельчатники — настоящие домики, в которых можно укрыться от холода, спрятаться от ветра и переждать снежную непогоду. Эти конструкции созданы с учётом всех потребностей животных: они защищают от мороза и обеспечивают безопасное пространство для отдыха. Благодаря такой заботе белочкам будет гораздо легче пережить зимний период, а посетители парка смогут с радостью наблюдать за их активной и весёлой жизнью даже в самые холодные дни.