Происшествия 23.11.2026 09:29

В Ульяновске предприниматель получил деньги за выполненные работы только после вмешательства прокуратуры. Спортивное училище задолжало подрядчику более 40 тысяч рублей за санитарную обработку помещений и постельных принадлежностей.Нарушение выявили сотрудники прокуратуры Засвияжского района при проверке соблюдения законодательства об оплате государственных и муниципальных контрактов. Установлено, что предприниматель полностью выполнил обязательства — провёл дератизацию помещений и обработал постельные принадлежности, однако руководство ОГБПОУ «Ульяновское спортивное училище (техникум)» своевременно не перечислило деньги.Для восстановления прав предпринимателя прокурор внёс директору учреждения представление. После вмешательства надзорного ведомства задолженность была полностью погашена.