Общество 23.11.2026 08:02

На ulpravda.ru продолжает выходить проект «Вакансии на предприятиях региона». В прошлом выпуске мы рассказывали о вакансиях ПАО НК «РуссНефть», а сегодня — о ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» (Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90; тел. 8 (8422) 27-82-03).Врач клинической лабораторной диагностики — 60 000–80 000 ₽. Высшее медицинское образование («Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Стоматология»), интернатура/ординатура по специальности, готовность работать по стандартам оказания медпомощи, интерпретировать лабораторные данные, вести документацию и санитарно-просветительную работу.Два биолога — 50 000–60 000 ₽. Высшее образование («Биология», «Физиология», «Биохимия», «Биофизика», «Генетика», «Микробиология»), повышение квалификации по направлению, готовность проводить лабораторные исследования, контролировать их качество, осваивать новые методы и вести документацию.Две операционные медсестры — 45 000–55 000 ₽. Среднее медицинское образование, переподготовка и аккредитация по «Операционному делу», готовность готовить инструменты и материалы, обеспечивать инфекционную безопасность и асептику, готовить пациента к манипуляции.Грузчик — 35 000–50 000 ₽. Общее образование, готовность выполнять подъём и перенос грузов по должностной инструкции.Две медсестры-анестезиста — 27 093–55 000 ₽. Среднее профессиональное образование («Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»), переподготовка по «Анестезиологии-реанимации», готовность работать по графику, участвовать в операциях, выполнять назначения врача, работать с наркотическими и психотропными средствами по законодательству, сообщать врачу об ухудшении состояния больного и вызывать его для реанимации.Инженер — 27 093–55 000 ₽. Высшее техническое образование («Электроника и электротехника», «Вычислительные системы», «КИПиА», «Метрология»), опыт закупок по 44-ФЗ, готовность обеспечивать бесперебойную работу медицинского оборудования.Шесть палатных (постовых) медсестер — 27 093–50 000 ₽. Среднее профессиональное образование («Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»), готовность вести уход и наблюдение за больными по графику, участвовать в обходах, выполнять назначения врача, организовывать обследования и сообщать врачу об ухудшении состояния.Две медсестры — 27 093–45 000 ₽. Среднее профессиональное образование по тем же специальностям, готовность готовить рабочее место врача, регистрировать пациентов, оформлять направления и вести амбулаторные карты.Два санитара — 27 093–40 000 ₽. Полное общее среднее образование, обучение по должности «Санитар», готовность проводить влажную и генеральную уборку, дезинфицировать помещения и инвентарь, транспортировать отходы и соблюдать санитарные правила.