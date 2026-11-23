Криминал 23.11.2026 07:03

В Томске спустя три десятилетия удалось раскрыть жестокое убийство 26-летнего студента, совершенное на почве хищения акций финансовой пирамиды «МММ». О деталях громкого дела, цинизме преступников и судьбе похищенных ценных бумаг рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики регионального СУ СКР подполковник юстиции Никита Балаганский в интервью КП-Томск.Как студент политеха стал активным вкладчиком и поплатился жизньюВ сентябре 1994 года, в период ажиотажа вокруг «МММ», в Томске погиб 26-летний студент. Молодой человек вложил все сбережения в акции крупнейшей в истории России финансовой пирамиды, воспринимая их как способ быстро разбогатеть. Двое преступников похитили инвестора, убили его и закопали в лесополосе рядом с АРЗом, а ценные бумаги забрали себе.Представительство АООТ «МММ» располагалось в переулке Кооперативный. Курс бумаг рос дважды в неделю, у офисов выстраивались очереди, люди несли последние деньги. Среди вкладчиков был и студент политеха — тихий, не пивший и не куривший, но амбициозный, мечтавший заработать «на хорошую жизнь». К лету 1994 года он стал одним из самых активных клиентов офиса: скупал акции, затем билеты с портретом Мавроди, вкладывал каждый рубль. В конце июля произошел обвал: продавать бумаги могли лишь пенсионеры и льготники. Молодой человек, как и тысячи других, искал способы спасти хотя бы часть вложений.В его окружении уже находился тот, кто смотрел на чужие акции не просто как на бумаги. Совладелец подпольного цеха паленой водки, недавно купивший вишневую «шестерку», решил убить приятеля ради наживы. Он нашел подручного — судимого, пьющего знакомого, которому пообещал деньги за соучастие.Детали циничного убийства: петля, нож и мешок из-под сахараПо словам Никиты Балаганского, преступление было совершено не позднее 15 сентября 1994 года. Двое мужчин посадили жертву в машину под предлогом поездки на природу. Канистра с бензином стала поводом заехать в гараж в Академгородке — якобы для заправки. Владелец закрыл ворота изнутри, убедившись, что рядом никого нет. Подельник накинул с заднего сиденья петлю на шею студенту. Тот сумел вырваться: вывалился из автомобиля и почти добежал до выхода, но упал. Кричал, что отдаст все, молил пожалеть, но в ответ получил удары ножом в грудь. Парень быстро скончался.Из карманов жертвы вытащили увесистую пачку ценных бумаг. Труп в мешке из-под сахара погрузили в багажник и вывезли в лес. В районе Кузовлевского тракта, в сосновом бору, вырыли лопатой яму глубиной около метра и спрятали тело. Сверху утоптали землю, присыпали листьями и мусором. Сумку с документами зарыли неподалеку от гаража.Розыск длиной в годы: версии, допросы и новое убийствоРозыск пропавшего не прекращался годами. Отрабатывались десятки версий, проводились допросы, подворные обходы, ориентировки распространялись в СМИ. Мать жертвы подозревала убийцу, но следов не находилось. Узел развязался в 1997 году: подозреваемый с сообщником убили целую семью из четырех человек, причем отцу отрезали голову.Подельник явился с повинной и рассказал о старом преступлении. Однако без трупа и при противоречиях в показаниях дело приостановили. Вскоре соучастник умер в СИЗО, а вдохновитель убийства в 1999 году получил пожизненное за расправу над семьей. С 2007 года осужденный отбывает наказание в колонии особого режима на Ямале.Фрагмент сумки у заброшки: как раскрыли дело спустя 30 летВ следственном управлении СКР по Томской области работа над нераскрытыми преступлениями прошлых лет не прекращается. Специализированная аналитическая группа шаг за шагом возвращается к тайнам истекших десятилетий, перепроверяя каждую старую зацепку с использованием современных технологий.Как уточнил Никита Балаганский, дело погибшего инвестора удалось раскрыть спустя более чем 30 лет благодаря слаженной работе криминалистов СК с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия по СФО и оперативниками уголовного розыска УМВД России по Томской области.При проверке показаний на месте даже спустя столько времени осужденный безошибочно указал на нужный гаражный бокс в кооперативе. Мансарда, смотровая яма, специфическое отопление и кафельный пол — все сохранилось и полностью соответствует описанному фигурантом.При осмотре прилегающей лесополосы, куда, по словам осужденного, выбросили сумку жертвы, следователи обнаружили ее фрагменты. Хотя тело погибшего не нашли, совокупность прямых улик, признательных показаний и вещественных доказательств позволила завершить расследование и направить уголовное дело в суд, пояснил подполковник юстиции.Судьба похищенного богатства: акции отдали вдове убитогоЦиничным эпизодом этой истории стала дальнейшая судьба похищенного. Как выяснилось, преступник не рискнул самостоятельно обналичивать крупную партию бумаг и обратился к вдове убитого. Он передал женщине акции, убедив, что они принадлежат ему, и попросил помочь обменять их на деньги, пообещав щедрые проценты.Доверчивая томичка находилась в тяжелом финансовом положении после исчезновения мужа, оставшись одна с двумя малолетними детьми. Она приехала в офис «МММ», где ей пошли навстречу и выплатили крупную сумму — около 7 млн неденоминированных рублей. Эти деньги женщина, как и обещала, отдала знакомому, получив от него лишь незначительную часть в качестве «вознаграждения».В первые недели после пропажи студента его же убийца изображал обеспокоенность и активно участвовал в поисках: катал на своей машине мать и жену жертвы по больницам и моргам. Мужчина искусно поддерживал версию о том, что лишь подвез паренька до почты в день его исчезновения.Уже севшему на пожизненный срок за убийство семьи суд озвучил еще одно наказание. За расправу над вкладчиком фигуранту назначили 9 лет лишения свободы. По совокупности приговоров мужчина останется навсегда в исправительной колонии особого режима.