Общество 23.11.2026 06:54

К 16 ноября аграрии Ульяновской области намолотили 2,195 млн тонн зерна. Об этом информирует пресс-служба регионального Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. Средняя урожайность в регионе достигла 35,3 центнера с гектара, что является одним из лучших показателей в Приволжском федеральном округе.В структуре зернового урожая свыше 1,1 млн тонн приходится на озимую пшеницу со средней урожайностью 41,4 ц/га. Яровой пшеницы собрано 338,4 тыс. тонн (32,2 ц/га), ячменя — 548,6 тыс. тонн (33,9 ц/га). Также намолочено 43,7 тыс. тонн овса (4,4 ц/га), 55,2 тыс. тонн гороха (20 ц/га), 4 тыс. тонн чечевицы (11 ц/га) и 2,9 тыс. тонн гречихи (9,6 ц/га).Среди других культур: подсолнечника собрано 465,5 тыс. тонн (14 ц/га), сахарной свёклы — 402,1 тыс. тонн (513 ц/га), сои — 46,8 тыс. тонн (21 ц/га). Картофеля накопано 32,9 тыс. тонн (336 ц/га), овощей собрано 41,1 тыс. тонн (403,5 ц/га).