Происшествия 23.11.2026 06:54

Сотрудники Госавтоинспекции составили восемь административных протоколов в отношении 19-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21104, который вечером 18 ноября попытался скрыться от погони в Засвияжском районе Ульяновска. По информации УМВД России по Ульяновской области, молодой человек проигнорировал законное требование полицейских об остановке.После преследования автомобилист был остановлен. Как выяснилось, у него отсутствовали водительские права и полис ОСАГО, а сам ВАЗ не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, в список вменённых нарушений вошли тонировка, несоблюдение правил остановки и оставление места ДТП.Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, а водителя доставили в отдел полиции. Часть составленных административных материалов будет рассмотрена мировым судьёй.