Медицина 23.11.2026 07:07

В Ульяновске впервые заговорили о защите… врачей от пациентов. Не от буйных и неадекватных — от тех, кто подаёт в суд. И выигрывает. За шесть лет только одна городская больница выплатила по искам больше 26 миллионов рублей — чаще всего за описки в документах.Как тут быть? Где найти справедливый баланс интересов между медиками и пациентами?— Необходимо выстроить правовой щит для медицинских работников, которые сталкиваются с потребительским шантажом и бесконечными проверками, — говорит председатель социального комитета Законодательного собрания Сергей Шерстнёв. — Раньше мы рассматривали вопросы только с точки зрения защиты прав пациентов, но сегодня нужно защитить и наших врачей. В медицине не всегда работает принцип «потребитель всегда прав».У пациента только права На прошлой неделе в Ульяновске прошёл Всероссийский научно-практический круглый стол «Пациентский экстремизм в сфере здравоохранения: судебная практика, профилактика и методы правовой защиты медицинской организации».Медики отмечают, что необоснованный правовой прессинг и травля в интернете бьют по кадрам: студенты видят колоссальную нагрузку и незащищённость медиков и боятся идти в здравоохранение.— По сути, деятельность врачей контролируют сразу несколько ведомств, тогда как ответственность самих граждан за сохранение здоровья никак не регламентирована, — считает первый заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Юрий Ларькин. — В законодательстве есть пробел: у врача прописаны и права, и обязанности, и строгая ответственность, а у пациента — по сути, только права. Когда человек не соблюдает схему лечения, поздно обращается за помощью, а затем пытается взыскать с больницы деньги.Миллионы по искамТо, что проблема очевидна, не отрицают многие руководители ульяновских больниц. По словам главного врача ульяновской ЦГКБ Ольги Свирид, за последние шесть лет финансовые потери больницы от судебных выплат по искам пациентов превысили 26 миллионов рублей, причём деньги чаще всего взыскиваются за формальные недочёты в оформлении медицинских документов.Главврач областного онкодиспансера Виктор Куликов рассказал, что за 2025–2026 годы по 11 удовлетворённым искам учреждение выплатило почти 7 миллионов рублей, а поводом для претензий часто становятся технические описки докторов, работающих на износ.— Когда врач работает на полторы-две ставки и вместо двадцати пациентов принимает шестьдесят, растёт вероятность технических дефектов — медики физически не успевают идеально оформлять бумаги. Из-за этого правового прессинга молодые специалисты сегодня просто боятся идти в хирургические специальности, — говорит заместитель председателя комитета по социальной политике, главный врач УОКЦСВМП им. Е. М. Чучкалова Сергей Беззубёнков.Медики отмечают, что в последнее время изменились претензии к медорганизациям. Конфликт между врачом и пациентом, образно говоря, деградировал. Если раньше это были естественные разногласия и недопонимания, то теперь чаще встречается умышленное использование потребительских прав в корыстных целях.— Выдвигают претензии, что назначенное лекарство не помогает, пациент подаёт в суд на врача, — говорит терапевт Ольга.— Как практикующий адвокат наблюдаю, что порой клиники проигрывают судебное дело не потому, что допустили дефекты, а потому что не смогли доказать отсутствие своей вины. Врачебная комиссия — это реальный шанс разрешить спор до суда. Но только если она работает добросовестно, а не формально в интересах клиники. Пациент пойдёт навстречу, если поймёт, что клиника действует добросовестно, заботится о пациенте, готова признать допущенную ошибку и сделать интересное предложение, — объясняет ульяновский адвокат Вадим Курганов.Как быть?Юристы считают, что нужно повышать правовую грамотность самих медиков.— Пациент сегодня юридически и информационно подкован, поэтому необходимо подтянуть медиков с правовой стороны. Мы готовы на базе УлГУ организовать спецкурсы повышения квалификации и магистратуру по медицинскому праву, чтобы научить врачей грамотно защищать себя, — предлагает адвокат Ульяновской областной коллегии адвокатов, доцент юридического факультета УлГУ Елена Абдрахманова.Также предложили на правовом уровне установить чёткие критерии расчёта морального вреда, развивать государственное страхование профессиональной ответственности врачей и масштабировать опыт досудебной медиации при Медицинской палате региона.