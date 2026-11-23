Спорт 23.11.2026 06:54

Сотрудник УФСИН России по Ульяновской области Евгений Михайлов одержал победу на Всероссийском мастерском турнире по борьбе «Корэш». Соревнования принимал Томск, где за медали боролись спортсмены из различных регионов страны.Михайлов защищал честь сборной Ульяновской области. По результатам проведённых схваток он занял первое место в своей весовой категории. В региональном управлении ФСИН подчеркнули, что спортсмен уже неоднократно становился победителем турниров различного уровня.В ведомстве поздравили Евгения Михайлова с успехом и отметили, что его достижение служит примером для коллег. Как сообщили в УФСИН, сам спортсмен регулярно тренируется и придерживается здорового образа жизни.