ДТП 23.11.2026 08:02

Согласно данным, за первые десять месяцев 2026 года на дорогах региона погибли 80 человек, ещё 836 получили травмы. Всего за период с января по октябрь в Ульяновской области зарегистрировано 662 дорожно-транспортных происшествия.Наиболее резкий рост аварийности пришёлся на середину лета: в июле зафиксировано 86 ДТП — максимальный показатель за рассматриваемый период. Этот же месяц оказался самым трагичным как по числу погибших (14 человек), так и по количеству пострадавших (118 человек).При этом начало года выглядело относительно благополучнее: в январе и феврале количество аварий сохранялось на уровне 44–49 случаев ежемесячно. Однако даже в эти месяцы уровень травматизма оставался высоким — число раненых в каждом из них превышало 60 человек.