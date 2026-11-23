ЖКХ 23.11.2026 08:02

При подготовке бюджета Ульяновска на 2027 год предложили уделить особое внимание обеспечению муниципальных коммунальных предприятий техникой и кадрами — как одному из направлений финансирования городского ЖКХ.Вопрос обсуждался на заседании комитета гордумы по ЖКХ, благоустройству и экологии. Председатель комитета Владимир Фадеев отметил, что предприятия должны быть обеспечены и работниками, и техникой, и эти вопросы требуют особого внимания при планировании расходов.Кадровое обеспечение и техническое оснащение — задачи разные: первое касается наличия сотрудников, второе — машин и оборудования для коммунальных работ.Какие организации нуждаются в дополнительном оснащении, какую технику планируется закупить, сколько специалистов требуется и какие суммы на это предусмотрены, пока не сообщается. На данном этапе обеспечение предприятий ресурсами обозначено лишь как одно из направлений при формировании расходов на следующий год.