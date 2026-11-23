Общество 23.11.2026 09:29

С начала 2026 года Ульяновская область увеличила отгрузки растительных кормов в другие регионы РФ почти в два раза — до более чем 78 тысяч тонн. По данным Россельхознадзора на 16 ноября, проконтролирована перевозка 1099 партий железнодорожным транспортом; рост к аналогичному периоду прошлого года — в 1,9 раза.Основу поставок составила кормовая пшеница (50,3 тыс. тонн), на втором месте — соя (21,3 тыс. тонн). Также вывезено 5 тыс. тонн подсолнечного шрота и 1,7 тыс. тонн кормового ячменя.География охватила девять регионов: Хабаровский край, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Ярославскую, Ивановскую, Свердловскую и Омскую области — от соседних территорий до Дальнего Востока.Все партии прошли проверки, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Рост перевозок свидетельствует об увеличении поставок ульяновских кормов на внутренний рынок.