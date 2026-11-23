Общество 23.11.2026 09:29

Жителей Ульяновской области ждёт спокойное начало недели и рост геомагнитной активности к её концу. Магнитная буря начнётся вечером в среду и достигнет пика в пятницу, 27 ноября, когда индекс возмущённости продержится на уровне 5 круглосуточно.Понедельник 23-го и вторник 24-го пройдут спокойно — индекс стабильно на значении 2 (слабый уровень, обычно не ощущается). В среду 25 ноября день пройдёт на уровне 2, но с 18:00 индекс поднимется до 3. В четверг 26-го возмущённость уровня 3 сохранится весь день, а к 18:00 резко вырастет до 5 — это класс G1, слабая магнитная буря.Пятница 27 ноября станет пиком: буря уровня 5 ожидается все 24 часа — единственный день без «спокойных» интервалов. Ослабление начнётся только в субботу 28-го: до 15:00 держится уровень 5, после 18:00 опустится до 3.