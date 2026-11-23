Общество 23.11.2026 10:46

В «Ульяновскэлектротрансе» прошло награждение: почётные грамоты и благодарственные письма вручили как ветеранам предприятия, так и сотрудникам, которые пришли в коллектив недавно, но уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.В компании отметили, что за привычными поездками ульяновцев стоит слаженный труд большой команды — водителей, диспетчеров, слесарей, мастеров депо, работников путевого хозяйства и контактной сети. Пока город спит, эти специалисты проверяют технику и готовят её к выходу на маршруты.Особую благодарность выразили ветеранам, которые делятся опытом с молодыми коллегами. «Их опыт передаётся в повседневной работе», — подчеркнули в «Ульяновскэлектротрансе». Там также добавили, что рады видеть среди награждённых и новых сотрудников, которые быстро становятся надёжной частью команды.Предприятие поздравило награждённых и поблагодарило весь коллектив за ответственность и готовность поддерживать друг друга. Тёплые слова прозвучали и в адрес пассажиров: «Вы придаёте смысл нашей работе и этому празднику».