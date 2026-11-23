Происшествия 23.11.2026 12:13

В Ульяновске задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве при получении соцвыплат. По данным регионального УМВД, за четыре года после переезда она получила 104 тыс. рублей — пособия за проживание на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.Женщина и трое её детей были зарегистрированы в деревне Инзенского района, входившей в перечень населённых пунктов зоны радиоактивного загрязнения, и получали ежемесячную выплату. Однако, по версии полиции, в 2022 году семья переехала на постоянное жительство в Ульяновск, не входящий в этот перечень, а выплаты продолжали поступать.Инзенская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. У подозреваемой взяли обязательство о явке.Перечень пострадавших населённых пунктов был утверждён распоряжением Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 237-р: в него вошли село Чамзинка, село Юлово, посёлок Труслейка и Инза.