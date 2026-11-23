Деньги 23.11.2026 12:14

В 2026 году Отделение СФР по Ульяновской области назначило и выплатило единовременное пособие на 232 ребенка, принятых на воспитание в семьи.Выплата положена усыновителям, приемным родителям, опекунам и попечителям. Базовый размер в 2026 году — 28 450,45 руб. на каждого ребенка. Повышенная сумма — 217 384,58 руб. — выплачивается при принятии в семью ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, а также братьев и (или) сестер одновременно.Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Отделения СФР. Срок обращения — 6 месяцев: при опеке — с момента ее установления, при усыновлении — с даты вступления в силу решения суда. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, перечисление средств — в течение 5 рабочих дней после положительного решения.Консультации — по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (бесплатно).