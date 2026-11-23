ДТП 23.11.2026 13:39

Авария, произошедшая поздней ночью в Ленинском районе Ульяновска, потребовала вмешательства спасательных служб. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии на улице Марата поступил на пульт ЕДДС 21 ноября за семь минут до полуночи. По предварительным данным, на дороге столкнулись два легковых автомобиля.На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска». Прибывшие специалисты установили, что в результате столкновения травмы получили оба водителя.Для предотвращения возгорания и исключения других рисков спасатели обесточили транспортные средства, отключив аккумуляторные батареи. После этого сотрудники службы помогли транспортировать одного из пострадавших до кареты скорой помощи.