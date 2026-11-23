Музей наличников принёс «Владимирскому саду» победу на Russian Event Awards
Культура
Ульяновский Музей наличников принёс «Владимирскому саду» победу на международном уровне. Проект «Музей наличников как экосистема развития парка „Владимирский сад“» занял первое место в номинации «Лучший парк — центр туризма города» на XV Международной премии Russian Event Awards-2026, финал которой прошёл 21 ноября в Ярославле.Конкуренция была серьёзной: поступило 716 заявок из 59 регионов России и Беларуси, до финала дошли 294 проекта.Основатель музея Кирилл Валов уверен: без постоянного присутствия Музея наличников парк вряд ли стал бы такой туристической точкой. Именно наличники, события и экскурсии превратили старейший парк города в новое место притяжения.Музей под открытым небом дал парку новый импульс — посещаемость выросла в разы. В экспозиции — образцы деревянного зодчества из разных районов области, а выставки, экскурсии и событийная программа помогли посетителям увидеть это место по-новому.Впереди — новые экспедиции за сохранившимися наличниками, пополнение коллекции и новые выставки.