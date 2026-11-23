Культура 23.11.2026 14:44

Ульяновский Музей наличников принёс «Владимирскому саду» победу на международном уровне. Проект «Музей наличников как экосистема развития парка „Владимирский сад“» занял первое место в номинации «Лучший парк — центр туризма города» на XV Международной премии Russian Event Awards-2026, финал которой прошёл 21 ноября в Ярославле.Конкуренция была серьёзной: поступило 716 заявок из 59 регионов России и Беларуси, до финала дошли 294 проекта.Основатель музея Кирилл Валов уверен: без постоянного присутствия Музея наличников парк вряд ли стал бы такой туристической точкой. Именно наличники, события и экскурсии превратили старейший парк города в новое место притяжения.Музей под открытым небом дал парку новый импульс — посещаемость выросла в разы. В экспозиции — образцы деревянного зодчества из разных районов области, а выставки, экскурсии и событийная программа помогли посетителям увидеть это место по-новому.Впереди — новые экспедиции за сохранившимися наличниками, пополнение коллекции и новые выставки.