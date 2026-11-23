Деньги 23.11.2026 14:44

К 1 октября 2026 года совокупная задолженность предприятий и индивидуальных предпринимателей Ульяновской области перед банками достигла 96,2 млрд рублей. За минувший год корпоративный кредитный портфель региона вырос на 18,6%, сообщили в ульяновском отделении Банка России.За девять месяцев текущего года банки предоставили региональному бизнесу займы на сумму 109 млрд рублей, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Предприниматели направляли кредитные средства на пополнение оборотного капитала и финансирование инвестиционных проектов.Управляющий отделением Банка России Александр Куприянов связывает рост кредитования в том числе со снижением ключевой ставки — с 21% до 14% годовых начиная с июня 2025 года.