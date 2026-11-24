Общество 24.11.2026 07:08

В Ульяновской области отчитались о результатах благоустройства общественных территорий в 2026 году. Все работы, выполненные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», успешно завершены: подрядчики вовремя устранили все замечания приёмных комиссий, а обновлённые пространства дополнительно проверили при участии представителей общественности.Благоустройство охватило шесть муниципалитетов — Ульяновск, Димитровград, Инзу, Барыш, Новоульяновск и Сенгилей. Эти территории развивались в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Параллельно в регионе воплотили в жизнь проекты‑победители X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — они реализованы в Барыше, Сурском, Новоспасском, Троицком Сунгуре и Языково.Итоги проделанной работы обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона, которое провёл губернатор Алексей Русских. Заместитель министра ЖКХ и строительства Ульяновской области Владимир Чудайкин официально подтвердил, что приёмка всех объектов полностью завершена.Планы на 2027 год уже сформированы: жители в ходе онлайн‑голосования выбрали 14 общественных пространств, которые предстоит благоустроить. Кроме того, регион продолжит реализацию четырёх проектов — победителей Всероссийского конкурса Минстроя России.