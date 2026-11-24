Власть 24.11.2026 08:15

Сергей Панчин, бывший мэр Ульяновска и действующий депутат Заксобрания, получил новые назначения после ухода с поста главы областного Совета муниципальных образований.17 ноября на партконференции его избрали секретарём местного отделения «Единой России», а также вновь включили в региональный политсовет и его президиум. Кроме того, Панчин стал советником губернатора Алексея Юрьевича Русских на общественных началах — в его задачи входит взаимодействие с органами местного самоуправления.Сам политик отметил, что продолжит заниматься привычной работой, но уже от имени главы региона: «Титулов дали очень много — будем работать, отдыхать некогда».Напомним, 16 ноября Панчин сложил полномочия председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области», которую возглавлял с декабря 2016 года. Он обосновал уход необходимостью кадрового обновления и предложил на своё место Юрия Андриенко. При этом Панчин сохранил статус депутата Заксобрания, а также на год продлил полномочия ревизора ВАРМСУ.